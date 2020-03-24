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印度政府要求 OV聯米等手機製造商停工

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/澎湃新聞
圖/澎湃新聞

因新冠疫情肆虐，印度政府要求多家智慧手機工廠停產，其中不少是大陸品牌，包括OPPO、vivo、聯想、小米等。

澎湃新聞報導，OPPO 24日確認，印度工廠因回應印度政府的相關政策而暫停運作，OPPO表示，員工及用戶的安全是OPPO最重視的事情。

OPPO指出，OPPO印度已採取一系列預防措施，包括為員工提供防護用品及啟動居家遠端辦工等措施，同時為回應政府疫情應對政策，公司也按照相關要求暫停工廠運作；至於工廠何時復工還沒有準確消息，有消息會對外分享。

vivo表示，印度工廠從23日起停產，公司已要求非工廠工作人員在家辦公。

聯想也證實，印度工廠在3月23日接到政府要求暫時停工至3月31日，目前除了印度工廠，其餘的海外工廠暫時沒有明顯的影響。

India Today報導，大陸手機製造商OPPO和vivo以及南韓三星，已經停止在各自在印度諾伊達地區工廠的生產，並將很快會見北方邦政府官員，討論未來的行動方向。

北方邦政府政府宣布，因新冠病毒或新冠病毒爆發而要求所有的工廠關閉。

小米加入停產行動中，並表示將遵循印度政府的的封鎖令，「公司辦公室、倉庫、服務中心、小米之家和製造廠等每個設施都將遵守封鎖令。與此同時，小米將24小時警惕地監控局勢。」

三星也指出，於3月23日至25日關閉位於北方邦諾伊達的智慧手機工廠。「根據印度政府的政策，我們將暫時停止諾伊達工廠的運營，直至25日，將努力確保產品供應不會出現倒退。」

三星印度工廠是南韓科技巨頭最大的智慧手機工廠，它每年生產1.2億支。本月初三星曾有員工確診新冠肺炎，而暫停在南韓龜尾市的智慧手機生產。

然而，電信設備製造商愛立信和諾基亞在浦那和金奈的工廠仍然在繼續生產。愛立信發言人表示，愛立信在浦那的工廠將基於社交距離原則工作，即50%的工人將會上班，繼續進行生產是獲得了印度政府相關部門的豁免。

印度是全球最重要的消費電子製造基地之一，這次關閉工廠將會全球供應鏈造成影響。

印度 南韓 疫情

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