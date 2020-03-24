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陸批蘇貞昌「無恥」 陸委會：無端謾罵引反感

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／取自本報系資料庫
陸委會發言人邱垂正。圖／取自本報系資料庫

大陸國台辦以發言人朱鳳蓮名義點名批評行政院長蘇貞昌，稱蘇以疫情不斷點火，升高兩岸對立，惡化兩岸關係氣氛，既無恥又令人厭惡。陸委會晚間發布新聞稿，表示蘇貞昌的言論與眾所周知的事實無二致，所言是事實真相，陸方無端謾罵的言論，無法轉移焦點，也不能推卸責任，製造兩岸關係緊張，只會引起台灣人民強烈反感。

朱鳳蓮批評，蘇貞昌散佈「蘇式謊言」，公然造謠大陸隱瞞疫情。陸委會稱，國際間疫情高度嚴峻，各國以防疫為先的時刻，陸方不思與各方真誠合作防杜疫情，卻一再多方挑釁，製造大外宣，完全悖離國際所認知的事實，同時對台文攻武嚇，惡言相向，企圖製造兩岸緊張關係，陸委會表達高度遺憾。

陸委會表示，蘇貞昌受訪時表示，疫情不分國界，如果中國大陸不要一開始隱瞞疫情，讓世界早點獲得警告，相信不會有這麼嚴重的危害，相關說法與眾所周知的事實並無二致。

陸委會並列舉，武漢殉職的醫生李文亮，生前因為轉發疫情信息遭到訓誡壓制，陸方隱瞞疫情不當作法，才讓疫情蔓延，並導致全球付出巨大代價。中國大陸隱匿疫情的作法，同時打壓言論自由，連大陸網民都稱之為「八人封口、九州閉戶」。

陸委會指出，蘇貞昌所言乃事實真相，我方不接受國台辦一再的粗鄙用語與政治口水，其一昧政治算計、歸責他人，很難理性處理問題，更無益兩岸良性互動。

疫情 陸委會 蘇貞昌

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