蘇貞昌稱陸隱瞞疫情 中共國台辦：蘇式謊言

針對行政院長蘇貞昌稱，如果中國一開始能夠不隱瞞疫情，世界早一點獲得警告，就不會危害的這麼厲害。中共國台辦發言人朱鳳蓮今天回應，蘇貞昌借疫情不斷「點火」升高兩岸對立，惡化兩岸關係氣氛，「既無恥又令人厭惡」。這是本月以來，中共國台辦及中共人民日報第三次指名罵蘇貞昌「無恥」。

對此，陸委會曾表示，蘇貞昌談話內容是陳述客觀的事實，陸委會無其他評論。

中共國台辦24日下午發出新聞稿，朱鳳蓮說，蘇貞昌再次無恥散佈「蘇式謊言」，公然造謠大陸「隱瞞疫情」。這種借製造謊言來煽動歧視、仇恨的表演，再次將他的惡毒本性暴露於世人面前。

她宣稱，在過去兩個多月時間裡，大陸民眾團結一心，奮力抗擊疫情，取得的成績舉世公認，為全世界防疫贏得了寶貴時間。

同時，大陸始終本著對台灣民眾生命健康福祉高度負責的態度，從一開始就向台灣有關方面通報疫情信息，包括專門通報大陸與世衛組織分享新冠病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的信息。截至3月24日已通報101次。

新聞稿稱，民進黨當局從來不敢將這些真相告訴台灣民眾。

朱鳳蓮指出，「蘇式謊言」屢次被事實打臉。當前台灣地區疫情形勢不斷加劇。奉勸民進黨當局和蘇貞昌們立即停止傳播政治病毒。借疫情不斷「點火」升高兩岸對立，惡化兩岸關係氣氛，「既無恥又令人厭惡」。

蘇貞昌曾於日前表示，滯留湖北台胞返台的包機受阻，是卡在中國。中共國台辦三月四日重話批評：「蘇式謊言，繼續罔顧事實、顛倒黑白，真不知人間還有羞恥二字。」；三月廿日，中共人民日報發表題為「欺騙台灣民眾 蘇貞昌不知羞恥」的文章，抨擊蘇貞昌說過，第二批滯留武漢台灣民眾之所以遲一個多月返台，是大陸「老是堅持這個、堅持那個」。