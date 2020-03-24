聽新聞
test
0:00 / 0:00
拚消費！浙江：每周上班4.5天 放寬汽車限購
疫情期間，經濟消費緊縮，浙江省發文，鼓勵實施一周4.5天彈性工作制，支持有條件的機關、團體、企事業單位落實帶薪休假制度。
每日經濟報導，浙江省政府日前發布「提振消費促進經濟增長的實施意見」，加快釋放消費潛力，將新冠肺炎疫情對全省經濟發展的影響降最低。涉及16條提振消費的具體舉措，包括鼓勵杭州有序放寬汽車限購、鼓勵實施一周4.5天彈性工作制等內容。
此外，展開消費服務領域人工智能應用試點，豐富5G技術應用場景，擴大互聯網、物聯網、區塊鏈、5G+4K等新技術應用，加快研發可穿戴設備、移動智能終端、智能家居。加快5G網絡基礎設施建設，擴大用戶覆蓋面。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言