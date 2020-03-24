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政院拍板第二波紓困：個人所得稅可延緩繳納、房貸利率降

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拚消費！浙江：每周上班4.5天 放寬汽車限購

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
為釋放消費潛力，浙江頒布16條提振消費的具體舉措，包括鼓勵杭州有序放寬汽車限購、鼓勵實施一周4.5天彈性工作制等。圖為消費者在商城購買商品詢價。照片／百度圖庫
為釋放消費潛力，浙江頒布16條提振消費的具體舉措，包括鼓勵杭州有序放寬汽車限購、鼓勵實施一周4.5天彈性工作制等。圖為消費者在商城購買商品詢價。照片／百度圖庫

疫情期間，經濟消費緊縮，浙江省發文，鼓勵實施一周4.5天彈性工作制，支持有條件的機關、團體、企事業單位落實帶薪休假制度。

每日經濟報導，浙江省政府日前發布「提振消費促進經濟增長的實施意見」，加快釋放消費潛力，將新冠肺炎疫情對全省經濟發展的影響降最低。涉及16條提振消費的具體舉措，包括鼓勵杭州有序放寬汽車限購、鼓勵實施一周4.5天彈性工作制等內容。

此外，展開消費服務領域人工智能應用試點，豐富5G技術應用場景，擴大互聯網、物聯網、區塊鏈、5G+4K等新技術應用，加快研發可穿戴設備、移動智能終端、智能家居。加快5G網絡基礎設施建設，擴大用戶覆蓋面。

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