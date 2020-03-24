拚消費！浙江：每周上班4.5天 放寬汽車限購

湖北省潛江市副市長陳慶忠21日走進景域公益文旅直播間，以「主播」身分在網路銷售平台上為網紅美食潛江小龍蝦打「call」。當天，2020年潛江小龍蝦正式開捕。截至目前，潛江已對外開通46條小龍蝦專線，開捕當天小龍蝦銷售量超過400噸。

2020-03-24 02:09