快訊

清大26名師生與新冠肺炎確診個案接觸 20門課改線上遠距教學

曾獲諾貝爾和平獎！芬蘭前總統阿赫蒂薩里確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸電信三雄去年日賺16.2億元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸三大電信商去年營收共人民幣1兆4,125.28億元，淨利潤共人民幣1,384.88億元，平均日賺約人民幣3.79億元（約新台幣16.2億元）。照片／中新網
大陸三大電信商去年營收共人民幣1兆4,125.28億元，淨利潤共人民幣1,384.88億元，平均日賺約人民幣3.79億元（約新台幣16.2億元）。照片／中新網

大陸三大電信商2019年財報至今（24）日皆出爐，三家營收共人民幣1兆4,125.28億元，獲利共人民幣1,384.88億元，平均日賺約人民幣3.79億元（約新台幣16.2億元）。但不敵2019年三家日均賺人民幣4.09億元。

中新網報導，三大電信商去年財報顯示，中國移動營收人民幣7,459.17億元，年增1.2%；淨利潤人民幣1,066.41億元，年降9.5%。

中國電信營收人民幣3,757.34億元，年降0.4%；淨利潤人民幣205.17億元，年降3.3%。

中國聯通營收人民幣2,908.77億元，年降0.1%；淨利潤人民幣113.30億元，年增11.1%。

當中，中國移動賺最多，去年獲利人民幣1,066.41億元，但年降9.5%，淨利大幅收窄。中國移動董事長楊傑稱，2019年，同業及跨界競爭不斷加劇，公司受到嚴峻複雜的經營環境以及網路「提速降費」持續推進等政策性因素的影響。

中國聯通在財報中也指出，2019年，大陸通信行業進入陣痛期，收入增長乏力，行業價值承壓。

大陸電信行業分析師付亮稱，移動用戶的減少，是過去幾個月電信商降低新用戶營銷推廣力度，及實施攜號轉網後用戶舍去部分號碼的結果，與疫情無關，減少的4G用戶中，很大一部分轉移成5G套餐用戶。

大陸工信部最新數據顯示，截至2月底，三大電信商移動電話用戶總數達15.8億戶，與上年同期基本持平。

人民幣 疫情

延伸閱讀

國民黨人事／羅智強確定掌革實院 左正東暫代大陸部

新冠肺炎假訊息警方查處310件 兩成疑大陸人士散播

回大陸居家隔離挨轟「耍特權」　徐嬌出面反擊

5G頻譜數量越多越好？ 林之晨：門外漢觀點

相關新聞

小米擬發債券規模342億 大陸境內首例

路透引述消息報導，大陸智慧手機商小米集團近期擬發行人民幣80億元（約新台幣342億元）私募熊貓債，亦為疫情防控債（PPN...

美聯準會祭無限QE 陸專家：市場有3怕

美國聯準會（Fed）宣布開放式的資產購買計畫，無限量化寬鬆（QE），美股仍低迷，恆大集團首席經濟學家任澤平今（24）日表...

大陸電信三雄去年日賺16.2億元

大陸三大電信商2019年財報至今（24）日皆出爐，三家營收共人民幣1兆4,125.28億元，獲利共人民幣1,384.88...

高盛：今年大陸經常帳盈餘占GDP估升至2.8%

隨著新冠肺炎疫情在各國蔓延，全球經濟增長前景急劇轉差。高盛研究報告，預計今年大陸進口收縮程度大於出口，加上商品價格大跌，...

陸汽車流通協會：二手車交易復工率逾97%

大陸車市復工情況，中國汽車流通協會今（24）日稱，對全國31個省市汽車、二手車協（商）會提供的1,271家二手車市場及駐...

中國電信去年獲利減3.3% 5G用戶逾1073萬

中國電信今（24）日在港交所發布財報，去年營收為人民幣3757.34億元，年降0.4%；獲利為人民幣205.17億元，年...

河北應急產業 規劃5年增長發展

河北省工業和信息化廳22日透露，為加快河北應急產業發展，該省近日印發「河北省應急產業發展規劃（2020-2025）」，提出到2025年，河北全省應急產業規模實現爆發式增長，力爭全省應急產業營業收入年均增長20%以上，達6000億元人民幣。

疫情趨緩 陸各地現報復性消費

隨著疫情趨緩，大陸各地逐漸出現「報復性消費」。據官方監測，截至3月19日上海85家購物中心已全部開門迎客，便利店、超市賣場網店復工率也都在90%以上。

重慶「帶路」商品交易中心 復工

重慶兩江新區23日披露，位於兩江新區兩路寸灘保稅港區內的「一帶一路」商品展示交易中心已正式復工迎客。2020年內，交易中心還將新增5個國家館，特色商品種類也將由目前的5萬個增加到5.5萬個。

潛江網紅小龍蝦 全線復工復產

湖北省潛江市副市長陳慶忠21日走進景域公益文旅直播間，以「主播」身分在網路銷售平台上為網紅美食潛江小龍蝦打「call」。當天，2020年潛江小龍蝦正式開捕。截至目前，潛江已對外開通46條小龍蝦專線，開捕當天小龍蝦銷售量超過400噸。

疫情未歇 廣交會確定改期

廣東省商務廳副廳長馬樺23日在記者會上宣布，考慮目前全球疫情發展態勢，特別是境外疫情移入風險較高，第127屆春季廣交會確定不會在4月15日如期舉辦。

金融助力復產復工 經濟可望回升

中國大陸對新冠肺炎疫情防控已走出最困難、最艱巨的階段，盡快恢復正常社會經濟秩序成為當務之急。官方數據顯示，目前大陸除湖北以外的規上工業企業平均開工率超過95%。但與大型企業相比，中小微企業復工進度偏慢，復產水平不高，並存在「復工難復產」、「復產難達產」等問題。

熱門新聞

武漢4月8日解除封城！湖北明起恢復對外交通

中共駐美大使：稱病毒來自美軍太瘋狂

大陸口罩產能 將達日產2億片

正妹護理師殺醫生 「熟肉片」沖不掉堵排水孔案情才曝光

章立凡：中國驅逐美媒意氣用事 害自己又聾又瞎

美國質疑掩蓋疫情 中國外交部：做賊喊抓賊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。