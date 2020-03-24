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大陸電信三雄去年日賺16.2億元
大陸三大電信商2019年財報至今（24）日皆出爐，三家營收共人民幣1兆4,125.28億元，獲利共人民幣1,384.88億元，平均日賺約人民幣3.79億元（約新台幣16.2億元）。但不敵2019年三家日均賺人民幣4.09億元。
中新網報導，三大電信商去年財報顯示，中國移動營收人民幣7,459.17億元，年增1.2%；淨利潤人民幣1,066.41億元，年降9.5%。
中國電信營收人民幣3,757.34億元，年降0.4%；淨利潤人民幣205.17億元，年降3.3%。
中國聯通營收人民幣2,908.77億元，年降0.1%；淨利潤人民幣113.30億元，年增11.1%。
當中，中國移動賺最多，去年獲利人民幣1,066.41億元，但年降9.5%，淨利大幅收窄。中國移動董事長楊傑稱，2019年，同業及跨界競爭不斷加劇，公司受到嚴峻複雜的經營環境以及網路「提速降費」持續推進等政策性因素的影響。
中國聯通在財報中也指出，2019年，大陸通信行業進入陣痛期，收入增長乏力，行業價值承壓。
大陸電信行業分析師付亮稱，移動用戶的減少，是過去幾個月電信商降低新用戶營銷推廣力度，及實施攜號轉網後用戶舍去部分號碼的結果，與疫情無關，減少的4G用戶中，很大一部分轉移成5G套餐用戶。
大陸工信部最新數據顯示，截至2月底，三大電信商移動電話用戶總數達15.8億戶，與上年同期基本持平。
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