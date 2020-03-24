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美聯準會祭無限QE 陸專家：市場有3怕

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
美國聯準會宣布開放式的資產購買計畫，無限量化寬鬆（QE）。照片／美聯社
美國聯準會宣布開放式的資產購買計畫，無限量化寬鬆（QE）。照片／美聯社

美國聯準會（Fed）宣布開放式的資產購買計畫，無限量化寬鬆（QE），美股仍低迷，恆大集團首席經濟學家任澤平今（24）日表示，市場有三大擔心，疫情何時能控制住、經濟停擺恐引發失業潮、質疑貨幣能解決一切問題。

第一財經報導，美國準會除了推出無限量QE，還有2兆美元財政刺激的大招。短短一個月，美股四次熔斷，超過2008年金融危機時期的貨幣寬鬆和財政刺激。任澤平稱，但這一切都沒阻止美股低迷，市場究竟是在擔心什麼？

任澤平稱，市場仍有三大擔心：第一，市場擔心疫情何時能控制住？3月23日全球確診病例超過35萬，美國超過3.5萬，義大利、西班牙、德國等還在攀升。美歐難以採取隔離、強制限制聚集等手段，導致控制疫情時間更長，代價可能更大。貨幣和財政刺激對控制疫情不大，考驗的是國家動員能力。

第二，市場擔心經濟停擺會否爆發失業潮？隨著美歐疫情蔓延和防疫手段升級，市場普遍預計第2季美國經濟將大幅負增長，貨幣刺激和流動性支持更像是止疼劑。正確的步驟應是先遏制疫情，然後恢復生產生活，最後擴大內需。

第三，貨幣能解決一切問題嗎？比如股市泡沫、企業高債務槓桿、製造業外遷、產業空心化、收入差距拉大、貧富分化、社會撕裂、美國夢暗淡等，這些正是過去長期貨幣超發埋下的風險。再次飲鴆止渴，是否陷入惡性循環？

3月23日，Fed宣布開放式的資產購買計畫，即本周每天將購買750億美元國債和500億美元機構住房抵押貸款支持證券。這是一種無限量、無限式的量化寬鬆（QE），直到達到穩定金融市場流動性和經濟的目的。

美國聯準會還將為最近被大幅拋售的企業債創設兩個流動性支持工具。建立TALF支持學生貸款，汽車貸款，信用卡貸款等。面對金融機構擠兌引發的流動性危機，以及疫情快速升級導致的經濟損失，美國聯準會以史無前例的速度和劑量提供流動性支持。

在全球化背景下，大陸難以獨善其身。任擇平認為，疫情全球大流行和金融危機，將從貿易、外需、產業鏈、資本流動、金融市場、疫情輸入、外匯、房地產、交叉傳染等途徑輸入大陸。疫情全球大流行後的金融危機和各國經濟衰退對大陸的影響可能更深遠，現在還沒到宣告勝利的時候。

疫情 聯準會

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