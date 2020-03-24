小米擬發債券規模342億 大陸境內首例

路透引述消息報導，大陸智慧手機商小米集團近期擬發行人民幣80億元（約新台幣342億元）私募熊貓債，亦為疫情防控債（PPN，定向債務融資工具），首期計畫發行人民幣10億元，為三年期固息品種，此為小米集團首次在大陸境內發債。

消息稱，本次債務融資工具無擔保，經中誠信國際評定，發行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩定。中國銀行為牽頭主承銷商和簿記管理人，工商銀行為聯席主承銷商。

此次小米集團擬發的人民幣80億元定向債務融資工具，將用於償還境內項目貸款利息，補充運營資金，支持疫情防控。其中，人民幣40億元用於償還境內項目貸款及利息，剩下人民幣40億元將用於境內子公司研發投入和補充營運資金等。

報告顯示，小米集團收入和盈利水平不斷增加，但對手機業務依賴較高易受行業影響，海外業務所占比率較高存在貿易和匯率政策波動風險，經營活動所得現金淨額波動較大。

小米今年重頭旗艦新品小米10線下發布會，因疫情影響改為線上直播發布會、代工方延遲復工造成的產能減少對全球的銷售造成影響、線下零售自有及合作網點歇業都對發行人的短期銷售回款造成影響。