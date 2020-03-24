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高盛：今年大陸經常帳盈餘占GDP估升至2.8%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
高盛預測，大陸外貿經濟增長停滯，加上國際旅遊停止，大陸今年商品和服務的出口收縮12%。照片／本報系資料照
高盛預測，大陸外貿經濟增長停滯，加上國際旅遊停止，大陸今年商品和服務的出口收縮12%。照片／本報系資料照

隨著新冠肺炎疫情在各國蔓延，全球經濟增長前景急劇轉差。高盛研究報告，預計今年大陸進口收縮程度大於出口，加上商品價格大跌，經常帳盈餘占GDP將升至2.8%。去年為1.2%。

據「經濟通」報導，報告指出，包括美國、歐盟和日本在內的許多大陸主要貿易夥伴國家將陷入衰退，外部需求惡化必將影響大陸出口表現，預計今年大陸進口收縮程度大於出口。

大陸是全球最大的商品進口國，商品價格大跌進一步增強大陸貿易條件和經常帳餘額。儘管經常帳盈餘增加不是匯率的唯一決定因素，但它確實支持人民幣在今年內穩定並有可能走強。

該行預計，大陸外貿經濟增長停滯，加上國際旅遊停止，大陸今年商品和服務的出口收縮12%，而進口收縮幅度更大，達19%；淨出口對GDP增長貢獻1個百分點。

此外，高盛又預計今年大陸境內需求僅增2%，居民消費年降4%，基礎設施投資年大幅增15%，以抵消經濟疲軟。

高盛此前發布報告調降大陸GDP增長預測，對大陸第1季及全年的經濟增速預估從之前的2.5%和5.5%，調降至收縮9%和增3%。

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