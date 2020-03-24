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陸汽車流通協會：二手車交易復工率逾97%
大陸車市復工情況，中國汽車流通協會今（24）日稱，對全國31個省市汽車、二手車協（商）會提供的1,271家二手車市場及駐場商家復工情況的調查顯示，截至3月23日，市場復工率達97.56%。駐場商家復工率為98%。
新京報報導，此外，本周湖北省宜昌、襄陽、荊門等地區占全省37.5%的交易市場陸續復工。對比3月16日統計數據，各省市、自治區交易市場復工率由92.05%增長到97.56%，駐場商家復工率也由88%增長至98%。
中國汽車流通協會建議，企業在全力抓好疫情防控的同時，要精準施策，豐富服務功能，全力解決企業復工後的困難和問題，最大限度降低疫情帶來的影響，確保市場盡快恢復正常的經營秩序。
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