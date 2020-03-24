陸汽車流通協會：二手車交易復工率逾97%

中國大陸對新冠肺炎疫情防控已走出最困難、最艱巨的階段，盡快恢復正常社會經濟秩序成為當務之急。官方數據顯示，目前大陸除湖北以外的規上工業企業平均開工率超過95%。但與大型企業相比，中小微企業復工進度偏慢，復產水平不高，並存在「復工難復產」、「復產難達產」等問題。

2020-03-24 02:08