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中國電信去年獲利減3.3% 5G用戶逾1073萬
中國電信今（24）日在港交所發布財報，去年營收為人民幣3757.34億元，年降0.4%；獲利為人民幣205.17億元，年降3.3%。
新京報報導，財報顯示，去年服務收入為人民幣3576.10億元，年增2.0%；獲利為人民幣205.17億元，年降3.3%，不過剔除2018年中國鐵塔上市一次性稅後收益後，則為年增2.0%。
中國電信2019年營收中，移動服務收入為人民幣1,755.46億元，年增4.7%；固網服務收入為人民幣1,820.64億元，年降0.4%。截至2020年2月底，中國電信5G套餐用戶規模已達1,073萬戶。
此外，公司廣泛探索5G對於數字政府、智慧城市、工業互聯網等領域的賦能，發揮5G超大寬頻、低時延、廣連接的特性，融合邊緣計算、工業PON等新興技術，創新綜合信息服務解決方案。
中國電信表示，公司現已在深圳發布基於SA組網的智慧城市5G服務，並打造出了工業互聯網、智慧能源、智慧港口、遠程醫療、遠程教育等一批示範行業標竿，為SA商用積累豐富的應用場景。
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