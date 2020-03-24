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「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

5G網路8月底全覆蓋深圳

中央社 / 香港24日電

據報導，中國大陸深圳市預計今年8月底實現5G網路全覆蓋，打造世界級5G產業集聚區。

深圳新聞網今天報導，在廣深港高鐵列車深圳段，目前沿途都增設5G基地台，乘客在時速300公里的列車車廂內，可收視高清直播。

報導表示，深圳正全力推展5G網路建設，並推動5G全產業鏈發展和新技術新應用，預計年內5G基地台總數將達4萬5000個，8月底前可實現5G網路全覆蓋深圳。

報導聲稱，下半年，深圳將享有領先全球的智慧化資訊基礎設施。

深圳是中國首批5G試點城市，去年起大力建置5G基礎設施，已建構5G基地台1萬5500座，5G網路平均覆蓋密度居中國之首。

報導表示，深圳另積極拓展深港澳資訊基礎設施互聯互通和共建共用，打造低延時、高可靠、廣覆蓋的大灣區網際網路。

深圳 基地台 列車

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