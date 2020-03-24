潛江網紅小龍蝦 全線復工復產

湖北省潛江市副市長陳慶忠21日走進景域公益文旅直播間，以「主播」身分在網路銷售平台上為網紅美食潛江小龍蝦打「call」。當天，2020年潛江小龍蝦正式開捕。截至目前，潛江已對外開通46條小龍蝦專線，開捕當天小龍蝦銷售量超過400噸。

中新社報導，據中國農業農村部發布的「小龍蝦產業發展報告（2019）」顯示，2018年中國大陸小龍蝦總產量達163.87萬噸，其中湖北產量為81.24萬噸，約占中國大陸總產量的一半。

潛江是「中國小龍蝦之鄉」，建有13個萬畝和70個千畝集中連片標準化蝦稻共作種養基地，擁有一批龍蝦產業龍頭企業和龍蝦餐飲品牌，形成了一條完整科學的全產業鏈。2019年，潛江龍蝦產量15.8萬噸、產值60億（人民幣，下同）。

受疫情影響，今年的小龍蝦蝦苗錯過了上市的最好時機，價格也不如人意。為降低養殖風險，保障農民利益，潛江統籌疫情防控與復工復產，全力打通飼料供應、生產養殖、物流運輸、農民下田等堵點，並及時調整戰略，指導蝦農大幅提升大規模商品蝦的比例。與此同時，潛江統籌整合了2億元專項資金，對相關企業進行扶持。蝦稻加工企業和物流銷售企業如因防疫造成市場波動，產生重大虧損，可以申報單個企業不超過1000萬元的政府補助。

小龍蝦線下銷售梗阻成了疫情期間的最大難題。由於交通管制等原因，傳統渠道無法對接，當地經銷商採用「雲銷售」模式，從網上接單，以彌補訂單虧損。

2月25日，潛江市潛網電商小龍蝦交易中心部分復工，幫助農戶拖運龍蝦發往大陸各地。復工期間，交易中心關閉線下交易市場，採用線上收集信息，定點進行收貨，並進行嚴格的檢驗和消毒。驚蟄前後，潛江小龍蝦銷量連續突破10萬斤關口，僅3月7日一天，發往上海、江蘇、浙江、貴州等十餘個省市的水產品就達16噸。