重慶「帶路」商品交易中心 復工

重慶兩江新區23日披露，位於兩江新區兩路寸灘保稅港區內的「一帶一路」商品展示交易中心已正式復工迎客。2020年內，交易中心還將新增5個國家館，特色商品種類也將由目前的5萬個增加到5.5萬個。

中新社報導，重慶海關副關長李玉此前通報，新冠肺炎疫情期間重慶空運進出口創歷史新高，2月重慶跨境電商一線進口增22.5%，其中休閒食品、化妝品增長較快。隨著疫情形勢趨於平穩，疫情期間被抑制的消費進口需求或將釋放。

「交易中心以『國家館』的形式匯聚全球一流商品，現有國家特色商品館20個，我們計畫在2020年將其新增至25個，並計畫與重慶海關攜手在交易中心探索『保稅網購+線下自提』模式，讓顧客實現現場下單、現場提貨。」「一帶一路」商品展示交易中心相關負責人說，目前交易中心已打造有德國館、捷克館、馬來印象館、俄羅斯商品館、泰國生活館、義大利館、紐西蘭館-澳新生活體驗中心、肯亞風情館、斯里蘭卡館等20個國家館。

「目前交易中心內27個入駐商家均已恢復營業，且庫存較為充足。」該負責人稱，當前仍處疫情防控關鍵期，在做好防護的基礎上，市民可憑渝康碼入館選購「一帶一路」沿線國家風情好物。

由重慶市官方打造的「中西部國際交往中心」將於2020年在「一帶一路」商品展示交易中心建成開業。該項目將通過展示「一帶一路」沿線國家文旅資源及商品、舉辦大型文化旅遊交流活動等，打造公益性的國際文化旅遊展示推廣平台、文化和旅遊保稅產品交易平台、出境旅遊公共服務平台。