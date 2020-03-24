疫情趨緩 陸各地現報復性消費

隨著疫情趨緩，大陸各地逐漸出現「報復性消費」。據官方監測，截至3月19日上海85家購物中心已全部開門迎客，便利店、超市賣場網店復工率也都在90%以上。

中新社報導，上海全國土特產食品商店醬菜櫃現在日均營業額已達3.4萬元（人民幣，下同），基本回到疫情前的平均水平。虹口一些商場人頭攢動，部分餐廳門口甚至排起了等位的長隊。

解封之後，中國大陸消費料將加速回暖。不少地方密集出手，重振消費引擎蓄力。例如，青島宣布從3月23日起開展為期100天的萬店促銷活動，針對購物、餐飲、體育健身、旅遊、住宿、房地產等十個板塊，通過舉辦網絡房展會、組織商家發放健身券、推出特價房、免費開放景區等舉措，吸引市民買買買。

寧波也召集了電商雲購、汽車產業、小家電、跨境電商等十大產業聯盟，匯集千家龍頭企業，優選萬種商品和服務，面向生產和生活消費市場推出讓利促銷活動。

重慶市政府則推出「十個一」主題活動，號召市民們「吃一碗小麵、涮一次火鍋、享一回美容美髮、購一批扶貧商品、品一頓美味佳肴、逛一次商圈商場、進一次車市、訂一批網單、喝一場下午茶、泡一次書店」，全方位喚醒消費活力。

有些則直接給消費者發「紅包」。南京日前宣布面向市民發放總額度高達3.18億元的消費券，涉及餐飲、體育、圖書、鄉村旅遊等7大類，面值根據不同類型按每份100元或50元設定。在旅遊資源豐富的浙江，各級文旅部門將推出總價達10億元的文旅消費券，鼓勵民眾出門遊玩。

下一步，更多措施料將陸續推出。大陸商務部日前透露，將進一步研究促進汽車、家具、家電等重點商品消費的政策措施，並且加快推出一批大陸全國示範商業步行街，抓緊安排商戶開業復市，重振街市繁榮。

中國國際經濟交流中心副理事長魏建國表示，隨著疫情形勢日益向好，實物消費被抑制和凍結的需求將重新釋放，文旅、體育、健康養生等領域消費也將出現一波高潮。預計全年中國大陸消費仍會穩中有進，社會消費品零售總額有望達45兆元。