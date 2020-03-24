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河北應急產業 規劃5年增長發展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

河北省工業和信息化廳22日透露，為加快河北應急產業發展，該省近日印發「河北省應急產業發展規劃（2020-2025）」，提出到2025年，河北全省應急產業規模實現爆發式增長，力爭全省應急產業營業收入年均增長20%以上，達6000億元人民幣

中新社報導，該規劃提出，河北將提升應急產業整體水平和核心競爭力，培育經濟新增長點，增強應急突發事件的產業支撐能力，打造服務京津冀、輻射全國、走向國際的應急產業新高地。要強化應急產業國際交流合作，加強與「一帶一路」沿線國家和德國、日本等國家的國際合作。支持企業面向國際市場需求，加強技術研發和產品轉型，進一步擴大出口份額，穩定國際市場占有率。

同時，支持優勢企業參與海外應急救援處置，鼓勵企業「走出去」。在對外援助、境外救援等事項中，提供系統集成、產品供應、應急服務、運營維護等全鏈條保障。

在京津冀應急產業合作方面，積極對接京津的高端創新資源，承接產業轉移，構建京津研發＋河北製造的應急產業跨區域協同發展體系。此外，規劃提出推進互聯網、大數據、人工智能、區塊鏈、物聯網等與應急產業深度融合，加速應急產業數字化、網絡化、智能化轉型。通過5G融合賦能，大力推動5G在交通、醫療健康、應急救援等領域的融合應用。

規劃還明確了新型應急通信指揮裝備、高精度應急預測預警裝備、高可靠風險防控與安全防護產品、專用緊急醫學救援裝備和產品智能無人應急救援技術裝備等九大發展重點。

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