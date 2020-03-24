金融助力復產復工 經濟可望回升

中國大陸對新冠肺炎疫情防控已走出最困難、最艱巨的階段，盡快恢復正常社會經濟秩序成為當務之急。官方數據顯示，目前大陸除湖北以外的規上工業企業平均開工率超過95%。但與大型企業相比，中小微企業復工進度偏慢，復產水平不高，並存在「復工難復產」、「復產難達產」等問題。

中新社報導，中國民生銀行首席研究員溫彬指出，疫情發生以來，各類企業尤其中小微企業受影響顯著，營業額下降，現金流減少，急需必要金融支持。在此背景下，金融系統正加大力度為受困企業「輸血」，保障其復產復工。

據瞭解，大陸央行此前推出的3000億元（人民幣，下同）專項再貸款，支持疫情防控重點企業已超過5000家，企業獲得優惠利率貸款超過2000億元。新增的5000億元再貸款、再貼現支持中小微企業復工復產，目前也已累計發放優惠貸款逾1300億元。

與此同時，各方還積極降低融資價格為相關企業減負。針對符合條件、暫時受困的中小微企業，銀行業更加大服務力度，通過展期、續貸等方式助其度過難關。

官方披露的信息顯示，1月25日以來，20%左右的中小微企業到期貸款本息已享受到延期還款安排。當前，除湖北外，全國銀行網點復工率達到95%，線上和線下金融服務無縫對接，服務面持續擴大。

興業證券首席經濟學家王涵認為，從近期政策信號及最新一行兩會發聲來看，貨幣政策正從量、價角度，且更具針對性地為實體經濟提供流動性支持。實際上，2月份M2同比增速已從8.4%升至8.8%，儘管新增社融不及預期，但除表外融資外，包括直接融資、新增人民幣貸款均高於去年同期。

王涵判斷，大陸國內政策調節發力，將助推中國大陸經濟觸底回升，有序復產復工。在政策上調節空間更足，有助於助推經濟回升。