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疫情未歇 廣交會確定改期
廣東省商務廳副廳長馬樺23日在記者會上宣布，考慮目前全球疫情發展態勢，特別是境外疫情移入風險較高，第127屆春季廣交會確定不會在4月15日如期舉辦。
中新社報導，廣交會是中國大陸對外貿易和對外開放的重要平台，被稱為中國外貿晴雨表和風向球。馬樺表示，接下來廣東會綜合評估疫情形勢，向國家有關部門提出建議。
在廣東省防控新冠肺炎疫情方面，自3月6日以來，該省無新增本土病例，境外移入病例已成為廣東省新增病例的主體。
據廣東省衛生健康委員會通報，3月22日零時至24時，該省新增境外移入確診病例6例，其中廣州3例、佛山2例、潮州1例。截至22日24時，廣東省累計報告境外移入病例62例，境外關聯病例1例。
廣州市政府官網3月22日公告，對所有從境外（不含港澳台）經廣州口岸入境的人員，以及經港澳台地區和市外口岸入境來穗且來廣州前14天內有外國旅居史的人員，其目的地為廣州的，按大陸國家和省現行規定，實現核酸檢測全覆蓋，並一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察，隔離期間一律不得外出。
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