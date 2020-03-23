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李克強：以武漢市為主戰場的本土疫情傳播已基本阻斷

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強。本報資料照片
大陸總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強。本報資料照片

大陸總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強今（23）日宣告，「當前，以武漢市為主戰場的全國本土疫情傳播已基本阻斷。」這是新冠肺炎疫情自去年12月檢測發現後，感染肆虐逾三個月以來，大陸官方首度正式表態，抗疫獲得初步成功。

李克強23日召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，正式宣告以武漢市為主戰場的全國本土疫情傳播已基本阻斷。不過，他表示，零星散發病例和局部暴發疫情的風險仍然存在，疫情在全球出現大流行，形勢依然復雜嚴峻，要保持清醒頭腦，決不可掉以輕心。

李克強要求，要實行「外防輸入、內防反彈」的總體防控策略，維護好來之不易的防控成果。

針對武漢防疫，李克強表示，武漢市和湖北省要緊緊扭住醫療救治和社區防控兩個關鍵環節，繼續做好重症患者救治，及時收治新發病例，並做好流行病學調查。

他強調，各地要堅持實事求是、公開透明發布信息，不得瞞報漏報。一旦發現疫情要實行精準管控，聚焦在病例發生和可能傳播的場所，控制在有限範圍。

新冠肺炎 COVID-19

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