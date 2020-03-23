今年GDP增速 瑞銀估：大陸降至1.5% 美國1.1%

瑞銀財富管理今（23）日報告稱，儘管大陸疫情逐漸受控，但全球經濟前景急轉直下，因此調低大陸第1至4季經濟增長預期，分別至5%、1.5%、3.8%及4.3%，2020年增速預期為1.5%，原來預估5.4%。

路透報導，新冠肺炎疫情全球肆虐，各國經濟活動大規模停擺，加上美元融資市場持續承壓，該行全面下調亞太貨幣預期，但估計匯率下半年能夠逐步走強。

其中，人民幣兌美元6月及9月底目標由原來的6.8及6.7元兌1美元，分別降至7.0及6.8；並將大陸今年經濟增長預測，由原來的增長5.4%調降至1.5%。

雖然瑞銀下修大陸經濟增長預期，但僅小幅調整人民幣目標，主因相對歐美，大陸第2季經濟增長較理想、股市估值偏低、利率環境有利及經常帳穩定，中央貨幣政策也避免人民幣出現過度震盪，並因此保持看好人民幣。

歐美最近採取激烈的防控措施，包括出行、營業及入境限制，成熟市場第2季經濟活動將大幅放緩。瑞銀預期，今年美國經濟增長只有1.1%，原來估1.4%；歐洲更降至0.3%。總體而言，全球及亞洲今年經濟增長將顯著放慢至1.6%及2.6%，原來預估2.9%及4.9%。