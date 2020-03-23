疫情打亂陸外貿「晴雨表」 廣交會確定延期

廣交會是大陸對外貿易和對外開放的重要平台，被視為外貿「晴雨表」。廣東省政府今（23）日宣布，考慮目前全球疫情發展態勢，特別是境外疫情輸入風險較高，第127屆春季廣交會確定不會在4月15日如期舉辦。

第一財經報導，廣東省商務廳副廳長馬樺表示，今年春季廣交會確定不會如期舉辦。接下來，廣東會綜合評估疫情形勢，積極向大陸國家有關部門提出建議。

3月22日，廣州市人民政府官網公告，對所有從境外（不含港澳台）經廣州口岸入境的人員，以及經港澳台地區和市外口岸入境來穗且來廣州前14天內有外國旅居史的人員，其目的地為廣州的，按國家和省現行規定，實現核酸檢測全覆蓋，並一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察，隔離期間一律不得外出。