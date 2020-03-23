大陸金融業機構總資產 去年成長8.6%

(德國之聲中文網) 阿裡巴巴創辦人馬雲周日(3月23日)捐贈給非洲第一批用來對抗新冠病毒的防護和醫療設備。 馬雲的基金會表示，這些物資包括540萬個口罩、108萬套試劑盒，4萬套防護服和6萬個防

2020-03-23 10:13