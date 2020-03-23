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大陸金融業機構總資產 去年成長8.6%
大陸央行網站今（23）日數據顯示，初步統計，2019年底，大陸金融業機構總資產為人民幣318.69兆元，年增8.6%。其中，銀行業機構總資產為人民幣290兆元，年增8.1%
數據顯示，大陸證券業機構總資產為人民幣8.12兆元，年增16.6%；保險業機構總資產為人民幣20.56兆元，年增12.2%。
金融業機構總負債為人民幣289.43兆元，年增8.1%，其中，銀行業機構總負債為人民幣265.54兆元，年增7.7%；證券業機構總負債為人民幣5.81兆元，年增長20.4%；保險業機構總負債為人民幣18.08兆元，年增10.8%。
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