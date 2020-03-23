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發改委：下一步發展家電回收新業態

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸發改委考慮在家電回收領域支持大中型的家電企業，面向二三線城市發展家電回收的新模式和新業態。照片／新浪網
大陸發改委考慮在家電回收領域支持大中型的家電企業，面向二三線城市發展家電回收的新模式和新業態。照片／新浪網

大陸國家發展改革委副秘書長高杲今（23）日表示，下一步考慮在家電回收領域支持一些大中型的家電企業，面向二三線城市發展家電回收的新模式和新業態，不僅解決產品回收的物流問題，而且要形成家電回收利用的網絡體系。

南方都市報報導，「現在家電家用電器更新換代很快，扔了感覺挺可惜，回收又很麻煩。」高杲稱，發改委將面向二三線城市，發展家電回收的新模式、新業態，服務群眾。

此外，清理取消不合時宜的臨時管制措施，讓更多務工人員盡快返崗。高杲表示，在保持必要疫情防控措施的同時，嚴格精簡規範疫情期間復工審批，清理取消不合時宜的臨時管制措施，讓更多務工人員盡快返崗。

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