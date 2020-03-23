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陸官方：個體工商戶復工復產 將帶動近2億人就業

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸官方稱，此次疫情中，個體工商戶受到較大的影響，幫助個體工商戶復工復產對於穩就業、保障民生有重要意義。照片／騰訊網
大陸官方稱，此次疫情中，個體工商戶受到較大的影響，幫助個體工商戶復工復產對於穩就業、保障民生有重要意義。照片／騰訊網

大陸國家市場監督管理總局今（23）日表示，此次疫情中，個體工商戶受到較大的影響，幫助個體工商戶復工復產對於穩就業、保障民生都具有重要的意義。目前，有登記的個體工商戶共8,353萬戶，雖然規模小，但帶動將近2億人的就業。

封面新聞報導，大陸國家市場監督管理總局副局長孫梅君表示，市場監管總局會同相關部門頒布支持政策，除了加大財稅、金融、保險、社保、還有租金減免政策以外，在營商環境方面，還要督促各地要落實相關的政策措施。如，符合各地復工復產規定的個體工商戶，無需批準，就可以依法依規開展經營活動。

孫梅君指出，對於從事基本生活保障的零售業的個體工商戶，要依法予以豁免登記，幫助他們進一步拓展經營場所。要最大限度的減免個體工商戶在疫情防控期間的相關的檢驗、檢測、認證認可的費用。同時，對於個體工商戶的年報時間，過去要求在6月底之前，市場監管總局把這項規定延長到今年的年底。

下一步，還要著力抓好各項政策措施的落實落細，為企業特別是這些中小微企業、個體工商戶排憂解難，幫助企業在有效防控疫情的同時，有序推進復工復產。

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