恆大估去年獲利腰斬 股價跌逾16.8%

中國恆大發布財報預警，2019年核心淨利潤人民幣408億元，年降48%；淨利潤約人民幣335億元，年降約50%。下降主因為售價較低的建案，導致金額下滑。中國恆大今（23）日股價盤中大跌16.8%，暫至港幣9.94元。

澎湃新聞報導，恆大2018年的核心淨利潤為人民幣783.2億元，年增93.3%；淨利潤人民幣722.1億元，年增106.4%。

根據恆大此前披露的數據，公司2019年的合約銷售額人民幣6,010.6億元，銷售均價為人民幣1萬281元平方公尺。2020年恆大的銷售目標為人民幣6,500億元。

截至目前，中國恆大在今年前兩個月的合約銷售額約為人民幣852.8億元。

值得一提的是，目前恆大的地產業務回A還在進程中。深深房A作為恆大回A的重組對像，從2016年9月至今仍在停牌中。

根據此前的投資協議條款，凱隆置業及恆大地產已向投資者承諾，恆大地產在2017年的淨利潤不少於243億元，2018年的淨利潤不少於308億元，2019年的淨利潤不少於337億元。

目前，恆大地產和深深房的重組還未有明確的重組完成時間表。

恆大1月公告，鑒於恆大地產重組上市工作正在有序推進，經過第一批和第二批戰略投資者友好協商，一致同意要將人民幣700億元股權投資增資協議中約定的實現重組上市期限延期，與第三批戰略投資者600億元的股權投資約定的期限保持一致，即由2020年1月31日前延期至2021年1月31日。