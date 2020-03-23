港股隨外圍急挫 恒指開盤跌千點

武漢有條件解封了！武漢疫情防控指揮部昨晚發布通知，放寬湖北省內外人員入城及市內交通管制措施，在封城近兩個月後，武漢管制正式鬆綁。此外，武漢無疫情小區內的商業網點，也恢復對小區居民個人正常營業。

2020-03-22 23:37