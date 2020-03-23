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港股隨外圍急挫 恒指開盤跌千點
新冠肺炎疫情在全球急速擴散，港股隨外圍股市急跌。恒生指數開盤就跌1145點，開市競價時段報21659點，跌幅5%；國企指數低開449點，報8669點，跌幅近5%。
此外，大陸股市下挫逾2%，上證指數跌穿2700點，初段報2679點，下跌65點，跌幅2.4%。
深證成份指數報失守9900點，報9888點，下挫260點，跌幅2.5%。
創業板指數報1875點，下跌39點，跌幅2%。
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