人行連續25日暫停逆回購 流動性合理充裕

中國人民銀行今（23）日表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作，這是人行連續25日暫停逆回購操作。因本周仍無逆回購到期，單日既無資金投放亦無回籠。

據路透統計，本周無MLF和逆回購到期。中國人民銀行副行長陳雨露昨日表示，中國疫情防控的形勢持續好轉，復工復產率持續提高，人民群眾生活秩序正在穩步恢復。針對疫情防控和企業復工復產的需求，快速頒布一系列有效的政策措施。

他表示，人行通過準確的公開市場操作和定向降準，來提供短期和中長期的流動性，保持銀行體系流動性合理充裕。及時設立人民幣3,000億元的專項再貸款和增加5,000億元的再貸款再貼現額度，有力精準地支持疫情防控和復工復產。對疫情發生後受影響比較大的中小微企業、民營企業貸款給予展期和續貸的政策，幫助這些企業保持現金流的穩定，渡過難關。

陳雨露稱，上述組合拳正產生顯著成效，中國金融體系的運行總體平穩，金融市場預期穩定，貨幣信貸平穩較快增長。