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中金：A股今年盈利估下滑15%
疫情衝擊下，全球股市低迷，中金今（23）日報告稱，在大陸股市將進入估值壓縮尾聲的背景下，未來盈利將成為重要因素，因疫情影響，下調2020年A股的盈利增速至下滑15%。
新浪財經報導，中金報告預計，第1季業績受大陸新冠肺炎疫情影響較大，第2季海外疫情發酵的影響提升，因此業績下半年才可能逐步恢復。預計今年全年金融行業業績下滑5%，非金融行業下滑26%。
目前純內需族群有相對收益，報告認為，高股息策略也是穩健之選，中線建議逢低布局受益於消費升級和產業升級的新經濟優質龍頭。
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