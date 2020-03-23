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人民幣在岸失守7.09關口 離岸收復7.13關口
美元指數延續強勢，人民幣中間價今（23）日報7.0940，上調112點，上一交易日中間價報7.1052。今開盤，在岸人民幣失守7.09關口，離岸人民幣收復7.13關口。
中證網報導，在岸人民幣對美元匯率今開盤回落逾200點，失守7.09關口；離岸人民幣對美元較日內低點反彈逾150點，收復7.13關口。截至9點37分，在岸、離岸人民幣對美元分別報7.0907、7.1288。
新浪財經報導，消息面，中國人民銀行與國家外匯管理局昨表示，近期全球金融市場動檔，但人民幣匯率表現相對穩健，人民幣兌美元的匯率，未來預計還是在7元附近上下波動，有貶有升，繼續雙向浮動。
中國人民銀行副行長陳雨露表示，近期受國際疫情的影響，國際外匯市場出現比較大的波動，人民幣匯率雖然也有一些波動，但總體上來說保持了在合理均衡水平上的基本穩定。
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