中金：2020年大陸GDP增速預測從6.1%降至2.6%

新冠肺炎疫情在全球擴散升級，中金公司研究報告，鑒於此，將2020年大陸GDP增速預測從6.1%下調至2.6%。由於GDP增長在2020年大部分時間都低於潛在增速，預計名義增速將在2020年顯著放緩至2.8%。

金融界網報導，中金報告指出，當前形勢下，財政與貨幣政策的逆周期調節力度或將加碼，短期「美元荒」過後，人民幣可能有升值動力，維持2020年底美元兌人民幣6.72的預期不變。

報告稱，短期內，全球經濟嚴重衰退的風險明顯上升，此前分析中的悲觀情形可能將成為「基準情形」、即新冠疫情對今年大陸GDP的衝擊可能達到6個百分點左右。由於財政收支天然「穩定器」的特性，此情形下財政收入將明顯減少、而潛在支出可能增加。

因此，之前計畫財政擴張中更大的份額將用於填補隨全球衰退產生的「周期性」赤字、而用於提振增長的「結構性」財政刺激比率下降、力度減弱。隨著基數走低、回穩，預計2021年大陸實際GDP增速有望回升至9.0%。

就增長結構而言，分析稱2020年出口可能比2019年大幅下跌18%左右，為拖累2、4季度增長的最主要因素。短期名義進口同比降幅可能更大、達到25%左右。

大陸體驗式消費增長在今年2季度可能難以恢復到此前高點，但下半年有望加速回升。中金預計，上半年私人部門投資預計偏弱，其修復可能滯後於名義增長；地產投資需求短期受損，有望下半年回升。鑒於此，政府及國企主導的投資需求或將成為短期逆周期調節的主要著力點。