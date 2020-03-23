非洲疫情藏隱憂 馬雲捐物資抗疫

(德國之聲中文網) 阿裡巴巴創辦人馬雲周日(3月23日)捐贈給非洲第一批用來對抗新冠病毒的防護和醫療設備。

馬雲的基金會表示，這些物資包括540萬個口罩、108萬套試劑盒，4萬套防護服和6萬個防護面罩，預計平均分配給54個非洲國家。

埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）在推文中表示，將於周一開始分發這些物資。該國衛生部長塔德塞斯（Lia Tadesse）說，檢測病毒是控制疫情暴發最重要的措施。

幾天以來，非洲大陸上的政府不斷采取嚴厲措施限制旅行和關閉公共場所。世界衛生組織也正在計劃幫助非洲各國建立可以配備氧氣和呼吸機的臨時醫院。

對抗假新聞

隨著非洲疫情升溫，恐懼和謠言也四起。第一種普遍的傳言是，非洲炎熱的氣候會減緩病毒的傳播速度。

烏干達病毒研究中心主任卡裡布（Pontian Kaleebu）表示，要判斷氣候有沒有影響為時過早。他說:「我們沒有足夠的證據顯示在非洲的傳播數較少。」面對疫情，他認為應該做最壞的打算。

第二個傳言是，非洲的大部分農村人口將減緩新冠肺炎傳播。卡裡布認為，這的確有可能。他說:「在擁擠的大城市中生活風險較高，有更多的機會打病毒感染並傳播給他人。」

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第三個傳言是，進口二手衣可能傳播病毒。馬克雷雷大學公共衛生學院流行病學主任基拉喬(Elizabeth Kiracho)說:「只有在賣衣服的人受到感染的情況下，才會發生傳播的情況。」她告訴德國之聲：「病毒有一定的傳播時間。當衣服到達這裡時，病毒應該就沒了。但我們應該還是要確保使用消毒劑。」

還有一些假新聞說，周遭的歐洲和亞洲人越多，爆發疾病的機會就越大，或是兒童和年輕人不會被感染。此外，許多假新聞都是透過 Facebook，Twitter，WhatsApp等社交媒體傳播，例如將大蒜和蜂蜜混合，飲用牛尿等有助防止感染的食譜。這些謠言都很常見。

非洲各國狀況

目前有15例確診的肯亞22日開始禁止所有宗教和社交聚會，也把葬禮上的送葬人數限制為15人。夜總會和酒吧也被規定無限期關閉。

肯亞衛生部長卡格威（Mutahi Kagwe）周日在記者會上說，從3月25日起將禁止所有國際客運航班。肯亞也對違反檢疫規定人員祭出罰則。

莫桑比克衛生部周日則證實其首例新冠病毒確診病例，病患是一名剛從英國返國的75歲男子。馬達加斯加和利比裡亞都在本周末也都宣布了全國緊急衛生狀況。

布基納法索是目前西非受到疫情影響最嚴重的國家，有75例確診病例，其中包括四名政府部長。美國駐布基納法索大使安德魯·揚 (Andrew Young)在推特上表示他也確診。

索馬裡22日表示，該國國際機場已重新開放兩天，讓公民能夠疫情災區返國。政府發言人表示，這些民眾回國後都會進行隔離。

此外，盧旺達和突尼斯已宣布封鎖，除必要理由外，民眾被規定要待在家裡。

尼日利亞是非洲人口最多的國家，有1.9億人口。三周前這裡就傳出撒哈拉以南非洲地區首例確診病例，目前則累積到22例。尼日利亞21日開始禁止所有國際航班入境。

非洲最大的兩家航空公司埃塞俄比亞航空公司和南非航空公司宣布全面取消國際航班。

南非也宣布暫停外國人入境。南非目前有274例。在約翰內斯堡、開普敦和其他市中心的購物中心裡只有少數戴著口罩的購物民眾。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社、美聯社等)

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