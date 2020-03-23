智慧防控 疫情加速物聯網發展

疫情防控期間，進入公共場所需要進行掃碼或者人工登記。但在青島東方時尚中心，員工可徑直通過閘口，無感人臉識別系統在悄悄工作。「一般人臉識別技術需要站定對準攝像頭，這項技術隔著幾米遠就能自動識別人臉，準確快速記錄人員進出。」青島億聯信息科技公司總經理邱進介紹。

新華社報導，疫情期間，億聯科技還運用物聯網技術實現基層街道和社區智慧防控。公司為青島西海岸新區隱珠街道打造社會治理聯動指揮平台。

物聯網是指通過信息傳感設備，把物品與互聯網連接起來，以實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡。「疫情讓大家對物聯網的理解加速了，一些客戶主動和我們對接需求。」億聯科技營銷中心副總監王寧君說。遠程醫療、AI紅外測溫、無人化配送等技術落地的緊迫性日益突出，這成為高新技術企業加速擁抱物聯網的窗口。

卡奧斯作為支撐海爾集團物聯網轉型的工業互聯網平台，在疫情防控中緊急研發上線「新冠病毒戰疫供需平台」，整合俄、美、日、韓、德、英等12個國資源和全球1600多家醫院、企業，實現抗疫資源精準對接及為中小企業復工賦能。

2月分，卡奧斯發揮供應鏈生態能力，整合機械設備、生產原材料、智慧採購、智慧醫療等力量，為山西省侯馬市提供醫療口罩端到端全流程解決方案，6天內完成核心產線、設備、原材料等生產資源調配，日產能10萬隻一次性醫用口罩的生產線落地。

青島海之晨工業裝備有限公司是一家致力於機器視覺和人工智能技術研發的高新技術企業，在疫情防控中利用機器視覺技術轉產紅外測溫設備。

「我們計畫把這套紅外測溫快篩系統納入工業設備雲平台，將來企業負責人在手機App上就能看到工廠設備的運行狀況，這在物聯網時代是趨勢。而這次疫情客觀上推動民用和工業雲端服務向前走一步。」公司總經理陳棟說。