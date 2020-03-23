陸銀行抗疫 信貸逾1.8兆

中國銀保監會副主席周亮22日表示，目前中國大陸銀行機構為抗擊疫情提供的信貸支持已經超過1.8兆元（人民幣，下同）。1月至2月份，大陸銀行業新增製造業貸款2500億元，明顯高於上年同期增幅。

新華社報導，周亮表示，新冠肺炎疫情發生以來，銀保監會推出了一系列支持實體經濟發展的政策，包括支持疫情防控的企業恢復和擴大產能，對受疫情影響還款困難的信用卡、汽車貸款、住房按揭貸款等個人的消費貸款靈活調整還款安排，通過臨時性的延期還本付息安排幫助符合條件、暫時遇到困難的企業渡過難關等。

「自1月25日以來，20%左右的中小微企業到期貸款本息已經享受到了延期還款的安排。」周亮說。

周亮表示，銀行業保險業全力保障金融服務不中斷。當前，除湖北以外，全中國大陸銀行網點復工率達到95%，保險網點的復工率超過97%，同時線上和線下金融服務開展得非常靈活。

「最近我們搞了一個抽樣調查，顯示企業的賬戶活躍度明顯提升，企業資金的往來、資金的周轉速率都明顯加快，從一個側面反映出經濟的活躍度已經開始在逐步恢復。」周亮說。

周亮表示，下一步銀保監會將全力為疫情防控提供金融支持，同時著力提升金融服務實體經濟的質效，從「增量、降價、提質、擴面」等方面對小微企業和民營企業進一步強化服務，特別是要對民營製造業企業加強服務。