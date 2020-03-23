日發電量正增長 陸經濟回暖

用電數據是經濟運行的「晴雨表」和「溫度計」。3月份以來，中國大陸發用電量明顯回升。3月17日，中國大陸全口徑發電量179億千瓦時，較2月底提高10.8%，較去年同期增長1%，日發電量實現今年春節以來首次正增長。

新華社報導，專家表示，從「持續低位」到「陡然上竄」。隨著大陸抗擊新冠肺炎疫情好轉，企業復工復產加快，經濟社會秩序有序恢復，國民經濟正加速向常態回歸。大陸國家發展改革委的數據顯示，今年前2個月，大陸全國規模以上工業發電量同比下降8.2%。

「按照往年，日發受電量在春節後逐步回升到正常水平，而今年受疫情影響2月上旬依然維持低位。但隨著復工復產有序推進以及一系列對衝政策措施落地，日發受電量開始逐步增加，尤其是2月下旬出現顯著回升，3月份繼續上竄。」國網能源研究院副總經濟師單葆國說。

3月17日，大陸國家電網26個省份經營區域，日發受電量已恢復到節前水平的83%，基本接近去年同期規模。3月18日，南方電網全網最高負荷達1.43億千瓦，日發受電量28.22億千瓦時，均超過去年同期，分別增長0.05%、0.94%。

「作為世界第二大經濟體，疫情對經濟造成了較大的短期衝擊，但中國擁有雄厚的物質技術基礎和超大規模市場優勢，為應對疫情影響提供了有力的支撐。」大陸國家發展改革委綜合司副司長李慧表示。

在單葆國看來，當前新冠肺炎疫情在全球擴散蔓延，大陸經濟增長將面臨更多外部風險挑戰。不過，大陸經濟長期向好的基本面未改變，加上更多政策有望推出，前期被抑制的經濟活動將有序釋放和回補，「預計二季度中國全社會用電量將實現正增長，下半年增速繼續提高，全年保持穩健增長。」他說。