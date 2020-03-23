抗疫彈藥夠 陸防經濟二次感冒

普華永道中國首席經濟學家張禮卿近日受訪表示，雖然目前大陸新冠肺炎疫情已熬過最艱難的時期，但隨著疫情在全球持續蔓延，各項防控工作仍不容鬆懈，要嚴防經濟二次「感冒」。

據中新社報導，隨著大陸疫情形勢向好，經濟開始回暖。但受疫情在全球蔓延的影響，大陸經濟將面臨新挑戰。3月初，經濟合作與發展組織（OECD）發出警告稱，疫情有可能使全球經濟陷入金融危機以來最嚴重的衰退。疫情持續擴散，已經對產業鏈高度全球化的電子設備和汽車等製造業造成了嚴重影響。

張禮卿稱，中國大陸是國際產業鏈的重要環節，無論是全球經濟增速放慢還是陷入衰退，對大陸出口都將構成不利影響。

在疫情全球大流行的陰影籠罩下，張禮卿認為，大陸經濟仍有「彈藥」可施，並提出三點建議。首先，制定應對措施，為企業提供更多扶持措施。張禮卿表示，鑑於疫情防控管制等原因，大陸一些對全球產業鏈依賴較深企業的產銷遇到困難。建議推出針對受疫情影響較大的外商投資企業的扶持措施，在稅收、信貸、外匯等方面提供臨時性政策支持。

張禮卿表示，此前大陸官方推出減稅降費政策有其成效。不過，如果疫情全球蔓延繼續擴大，更多國家成為重災區，這些政策的力度恐怕需進一步加大。例如，給予受此次疫情影響較大的小微企業或者個體工商戶直接補貼等。

第二，穩妥處理好疫情控制和復工復產之間的關係。張禮卿表示，當前，大陸疫情已開始趨於平穩，但由於境外蔓延態勢日趨嚴重，對於輸入型病例仍需保持高度警惕。

第三，培育經濟新動能，轉危為機。此次疫情期間，遠程辦公、線上教育、無人配送、互聯網醫療健康等一批新產業、新業態、新模式快速發展。大陸應積極推動新基建項目落地，如5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等，加速企業數字化轉型。此外，增加財政對公共衛生領域的投入，緩解醫療衛生資源供給瓶頸，縮小與發達國家醫療投入的差距。

張禮卿認為，採取上述措施，不僅有助於增強大陸經濟自身「免疫力」，預防經濟二次「感冒」，對於大陸實現高質量經濟發展和邁向全面小康社會也有重要意義。