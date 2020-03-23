茂名氫能動工 歷來最大民營項目

廣東茂名烷烴資源綜合利用項目21日動工建設，總投資400億元人民幣，是茂名建市61年來最大民營工業項目，將助力茂名建設千億級產業集群，為廣東沿海經濟帶的發展提供動能。

據中新社報導，茂名烷烴資源綜合利用項目由東華能源股份有限公司和廣東省金輝新材料股權投資中心聯合建設。該項目分三期實施，以發展丙烷-丙烯-聚丙烯產業鏈為主線，一期項目投資約166億元人民幣，建設2套100萬噸／年丙烷脫氫裝置和4套50萬噸／年聚丙烯裝置，2022年建成投產後每年可產出8萬噸氫氣，一部分用於船用燃料油提質升級。

另一部分用於茂名發展氫能產業，將茂名建成輻射粵、桂、瓊三省的大陸國內知名氫能產業高地，使茂名市實現由「油城」向「氫城」的戰略轉變。

中共茂名市委書記許志暉表示，此前，茂名已實現了從油頁岩加工到進口原油加工，再到煉化一體化生產的兩次產業迭代。

當全球化工產業呈現氣體化工、綠色化工產業變革趨勢時，茂名也在謀求自身的第三次產業迭代。

目前，茂名已規劃建設綠色化工和氫能產業園，以東華能源項目為龍頭，發展延伸產業鏈，聚焦碳纖維、3D打印、氫能產業等發展方向，加速培育茂名千億級產業集群。

據瞭解，作為中國大陸丙烷資源綜合利用領域的龍頭企業，長期扎根長三角的東華能源股份有限公司作出長三角、珠三角並舉的戰略調整，尋找新的市場空間和產業升級機遇。

此前，其先後在江蘇張家港和浙江寧波建設丙烷脫氫項目，已連續7年成為中國大陸最大的液化石油氣進口商，2018年液化石油氣交易量居全球第一。