天津對東盟、一帶一路出口成長

天津海關22日披露，受春節因素及新冠肺炎疫情影響，今年1至2月天津市外貿進出口總值為990.6億元（人民幣，下同）比去年同期下降9.8%，但對東盟（台灣稱為東協）與「一帶一路」沿線國家進出口保持增長。

中新社報導，天津海關分析，今年前2個月天津市外貿進出口貿易結構進一步優化，一般貿易進出口比重提升；外商投資企業進出口小幅增長，占比重回50%以上；機電產品出口整體下降，自動處理設備零附件及集成電路出口逆勢增長；農產品等民生消費品進口大幅增長；對東盟與「一帶一路」沿線國家進出口保持增長。

海關統計顯示，前2個月，天津市對歐盟、韓國、日本、美國等傳統貿易夥伴進出口下降，對東盟進出口127億元，增長7.8%，占12.8%，在天津市主要貿易夥伴中唯一保持增長，為天津市第二大貿易夥伴。同期，天津市對「一帶一路」沿線國家進出口253億元，增長6.2%，占全市外貿進出口總值的25.5%，占比較去年同期提高3.9個百分點。

天津海關相關負責人表示，受春節假期延長及疫情因素影響，前兩個月天津市進出口受影響較大，但對比前2個月進出口情況可以發現，隨著復產復工及其他穩外貿促增長措施的實施，天津市外貿表現出較強韌性，特別是2月分天津市進口降幅顯著放緩，降幅已下降至3.2%，且受生產企業提前備貨、民生消費品需求旺盛、以及大宗商品物流集散優勢發揮共同拉動，肉類、水海產品、煤及褐煤、多晶矽、電子零組件等進口增速均超過30%。