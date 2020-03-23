疫情催生契機 無接觸經濟升溫

路邊的小服裝店把試衣間開到了網絡直播大賣場；炙手可熱的火鍋店開啟了線上交易、線下定點配送、用戶自提的服務；無人超市、無接觸電梯出現在社區；數字行政審批效率大大提升，實現了數據多跑路、群眾少跑腿……疫情之下，宅家狀態的中國人的生活得以繼續，公共秩序得以維持，「無接觸經濟」功不可沒。

在疫情最凶險的時候，從日本回到山西省太原市的劉女士，忐忑不安地用手機打開了健康山西互聯網醫療服務平台向一位醫生諮詢口乾、嗓子疼等令人擔憂的問題。醫生回復她說這是「上火」症狀，要求她多喝水並注意飲食、起居。

新華社報導，「無接觸經濟」所囊括的商業模式也並非全是新生事物，諸如在線教育、在線問診、遠程辦公等許多「無接觸」商業模式由來已久，但這次疫情加速它們的發展節奏。

「這次疫情是中國社會進一步數字化和智能化的一大契機。」山西省科達自控股份有限公司總經理助理崔世傑說，無接觸服務成了剛需，這就是商機。

該公司在疫情期間突擊研發的一套集自動識別身分測溫、安檢、登記、數據共享為一體的智能系統，深受市場歡迎。截至目前，僅山西省已有100多家企事業單位、超市、小區在使用，極大地減少了人員接觸。

為扶持在這次疫情中首當其衝的中小微企業，大陸各地政府紛紛推出諸多救助政策，包括金融「輸血」。但由於疫情，線下辦理貸款受阻，「無接觸貸款」也應運而生。

有著近千名員工的山西省平遙牛肉集團有限公司成為最早的受助者之一。從了解公司需求到放款審核，全程線上完成，僅用了24個小時，企業就收到了1000萬元人民幣復工復產扶持貸款。

大陸全國工商聯、多家行業協會和網商銀行於近日共同發起了「無接觸貸款助微計畫」，支持中國大陸各地約1000萬家小微企業、個體經營者及農戶通過在線申請數字貸款，共有100多家銀行參與。