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大陸這款債券瘋漲！被官方盯上了

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
近期火爆的可轉債，就是可以轉換成公司股票的債券。圖／中新社資料照片
近期火爆的可轉債，就是可以轉換成公司股票的債券。圖／中新社資料照片

大陸可轉債市場近期火熱，終於引來官方的注意，滬深交易所20日均發布公告表示，將轉債交易情況納入重點監控，對於異常交易行為及時採取監管措施。

中新經緯報導，可轉債就是可以轉換成公司股票的債券。持有可轉債的投資人，既可以持有此一債券直到償還期滿時收取本金和利息，也可以按照可轉債發行時約定的價格，將債券轉換成公司普通股票的債券。

除了上述兩種變現方式之外，持有可轉債的投資人還可以將其持有的可轉債在資本市場上賣出。

近期可轉債市場持續火爆，不僅多檔可轉債債券價格翻倍大漲，整個可轉債市場成交額也迅猛增加。本周的5個交易日裡，幾乎每天都有漲幅超過40%的可轉債債券。例如新天轉債16日單日暴漲逾90%。

Wind數據顯示，截至20日收盤，在目前上市交易的229檔可轉債中，僅亞藥轉債價格低於面值，其餘全部高於面值，其中12檔可轉債價格超過人民幣200元，1檔可轉債價格超過300元。

可轉債市場的火爆，不僅表現在多檔可轉債債券的價格上，也表現在交投的活躍上。20日當日，共有38檔可轉債債券的換手率超過100%，14檔可轉債的換手率超過1,000%，2檔可轉債的換手率超過4,000%。

Wind數據顯示，3月至今，可轉債市場的整體成交額已達人民幣5,994.33億元，2月的成交額為3,040.69億元，而在今年2月之前，可轉債市場的月均成交額大約在1,000億元左右。

業界人士認為，可轉債市場的火爆，與遊資的推波助瀾不無關係，目前，不少高價的可轉債債券已經明顯偏離基本面以及正股價格，未來或將面臨正股走勢和企業強贖轉債等兩大風險。

20日晚間，滬深交易所雙雙發布針對可轉債交易的最新監管措施，上交所表示，將可轉債交易情況納入重點監控，對影響市場正常交易秩序、誤導投資人交易決策的異常交易行為及時實施自律監管。

深交所表示，對近期漲跌幅和換手率異常的新天轉債、橫河轉債、模塑轉債持續進行重點監控，並及時採取監管措施。

巨豐投顧高級投資顧問丁臻宇表示，現在的炒作，已經具有鮮明的權證的特徵。今年爆炒的可轉債與口罩、特斯拉等題材有關，主要也是可轉債對應的公司成交比較活躍所致。

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