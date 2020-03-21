扭轉供應緊張 廣東日產口罩2300多萬片

陸媒報導，中國大陸廣東省的口罩日產量已達2300多萬片，扭轉早前「一罩難求」的供應緊張局面。

南方日報今天在報導中指出，2月以來，廣東已累計生產口罩機2581台，占大陸全國80%；口罩、口罩機、貼條機、膠條4類物資的國家調撥數量均居第一。

報導表示，2019冠狀病毒疾病疫情發生以來，廣東發揮市場化、科技創新、產業鏈和製造業的優勢，動員企業復產、擴產和轉產，令醫用防護服、醫用N95口罩、兒童口罩等重要物資產量大幅提升，保持供需適度平衡。

截至3月18日，廣東累計向國家調運醫用防護服16.72萬件、醫用防護口罩（N95）97.45萬片、其他口罩3404萬片、呼吸機65台、口罩機1018台、貼條機1218台、膠條1.7億公尺。

其中，大陸全國防護服膠條幾乎由廣東企業提供，口罩機、貼條機調撥數量也占全國調撥總量80%以上。