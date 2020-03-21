華為捐日本50萬口罩 日本網友紛點讚：很感謝

日本共同社報導，華為19日透露，將向日本捐贈50萬枚口罩。愛知縣的兩家大學醫院19日已經收到了第一批的20萬枚口罩，而餘下口罩將捐贈給其他地區的醫療機構。對此，不少日本網友紛紛點讚說，「向中國企業真誠說聲謝謝」。

環球網報導，華為19日向日本愛知縣豐明市的藤田醫科大學醫院與該縣長久手市的愛知醫科大學醫院分別捐贈了10萬枚口罩。其中，愛知縣藤田醫科大學醫院曾參與接收救治「鑽石公主」號中國乘客。據悉，該20萬枚口罩是馳援日本的第一批醫療資源，後續30枚口罩將陸續捐贈給日本其他地區醫療機構。

華為日本公司董事長王劍峰表示，此次所捐贈的50萬枚口罩中有15萬枚是醫用高性能N95口罩。「在中國疫情最嚴重的時候，受到了來自日本的真誠馳援。華為此次向奮戰在一線的醫療機構提供支援，希望與日本的各位互相幫助共渡這一難關」。

據報導，藤田醫科大學理事長星長清隆表示：「10萬個口罩是一個月的消耗量。我們會利用這一個月時間繼續努力推進醫療工作。」

報導指出，值得一提的是，在華為捐贈的物資箱子上都細心地貼著「日本加油」。不少日本網友在看到華為該暖心之舉後，紛紛為其守望相助共度時艱的友好國際行為點讚，「很開心能夠收到來自中國源源不斷的援助物資。真的很感謝！」

「前幾天中國的阿里巴巴也捐了物資。也許有人會說，因為日本此前將醫療物資捐贈給了其他國家，所以導致自己醫療物資短缺。但是援助不就是要優先照顧疫情最嚴重的地方嗎？最後我還是想真誠地對這些企業說聲謝謝，當然我也要感謝接曾經救治過我的醫院，」有網友說，「坦率地講，真的一直抱有很感激的心情。」