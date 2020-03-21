「終於從夢中醒來了」 2萬多湖北員工將返廣州

4輛從湖北孝感出發載有60名湖北籍員工的大巴，20日到達廣州開發區金發科技公司，由此拉開湖北地區務工人員返回該區復工復產的大幕。據了解，預計將有兩萬多名湖北籍員工將分批有序陸續返回該區的崗位。

中新網報導，金發科技公司的品質控制員盧洋是這次返崗的員工之一，他說：「回想這次回湖北過年，就像一個很長的夢一樣。坐上返穗的專車，當我看到車上所有同事洋溢著滿眼喜悅的時候，我知道，我終於要從這個夢中醒來了。」

近日來，湖北新冠肺炎疫情形勢逐漸好轉，廣東省內低風險地區逐步開始組織務工人員分批有序返崗復工。

據報導，金發科技公司散布在湖北疫情低風險地區的員工達到200多名，其復工復產情況得到該區人社局的重點關注。

為此，金發科技公司成立湖北員工返崗疫情防控專項工作組，在區人力資源社會保障局的支持下，精心籌畫此趟「點對點、一站式」專車。此次行動組織首批持有湖北健康碼「綠碼」的60名湖北籍技術骨幹返崗。啟程之前，所有人員均接受健康篩查。在隨後的路途中，醫護人員全程隨車監測。

另據每日經濟新聞報導，隨著近期湖北多個城市宣布解封，許多湖北人準備回到原工作城市，然而對他們中的部分人而言，這條復工路卻成了「囧途」。

據了解，18日至19日，多個湖北縣市的點對點大巴包車，到達上海市附近高速收費站或高速公路後，遭遇無法進入上海的囧境，滿懷期待出發卻被勸返，不少人為此等待至深夜甚至只能在大巴車中過夜。

「他們說湖北省這邊沒有和他們溝通好。」一位點對點包車司機表示，對方沒有查詢和登記大巴車乘客的相關資料，而是直接拒絕湖北大巴車進入上海。

公開報導顯示，近期湖北省委書記應勇和湖北省副省長曹廣晶陸續呼籲，「請求全國各地、全社會善待湖北人民」、「懇請兄弟省市對於湖北省中低風險市州外出務工人員給予關照」。

據悉，截至目前，除武漢市外，湖北省16個市州已通過「點對點、一站式」組織輸送赴省外務工人員約12萬人。在此基礎上，湖北正抓緊對接廣東、浙江等省並將陸續輸出務工人員約150萬人，還將進一步拓展對接其他省市輸出務工人員約255萬人。