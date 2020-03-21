人行穩匯 發離岸央票

繼前一天人民幣對美元匯率大幅貶值走低後，中國人民銀行昨（20）日迅速祭出被視為是穩定離岸匯率的重要工具離岸央票，消息發布後，在岸、離岸人民幣聞聲反彈。

央行發行離岸央票的消息發布後，反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率短線拉升超過100個基點，收復7.12元關口，較前日反彈超過400個基點。

離岸人民幣兌美元匯率昨以7.1563開盤後，接連收復7.14元、7.13元、7.12元關口，盤中最高觸及7.1100關口。

澎湃新聞報導，中國人民銀行為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，3月26日將透過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台，招標發行2020年第三期中央銀行票據，期限六個月共182天，發行量為人民幣100億元。

所謂央票，是一國中央銀行調節市場貨幣流動性的工具。發行央票是回收流動性，央票到期則注入流動性，央票一般期限較短，滾動發行，大陸央行到香港去發行人民幣票據，可以認為是大陸央行直接調節香港離岸人民幣市場的流動性。

在岸人民幣對美元即期匯率昨天也同樣反彈，人民幣對美元即期匯率連續收復7.11元、7.10元、7.09元三個關口。

在岸人民幣對美元昨天下午收盤報7.0661，較上一交易日升值249個基點，人民幣對美元中間價昨天報7.1052元兌1美元，較上一日貶值532個基點，創逾12年新低。本周以來，人民幣中間價累計調貶1019個基點。

北京商報援引中信證券首席固收分析師明明指出，美元流動性緊張的背景下，人民幣匯率面臨貶值壓力，短期影響人民幣匯率的核心因素是美元走勢，隨著美元流動性緊張問題有所減輕，大陸貨幣寬鬆仍會延續。

財富證券首席經濟學家伍超明分析，市場預期隨著疫情的結束，未來兩季經濟會出現快速反彈回升。