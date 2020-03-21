大陸官員：繼續降準空間大

大陸央行貨幣政策委員會委員、清華大學金融與發展研究中心主任馬駿昨（20）日表示，從降準到影響LPR（貸款市場報價利率）需要一段時間，LPR暫時不變並不代表貸款利率也保持不變，2月LPR下降的效果將在3月有所體現，未來繼續降準空間較大。

上海證券報報導，中國人民銀行授權同業拆借中心昨天發布3月LPR報價，1年期和5年期以上LPR分別為4.05%和4.75%，均與上月持平。

一些觀點認為，新的LPR報價沒有充分反映近期市場利率的變化，也沒有體現3月普惠金融定向降準的效果。

馬駿指出，剛發布的LPR報價與上月持平，這與LPR調整的機制設計有關，原因是LPR整體下調有一個閾值，也就是各報價行有效報價的平均值變化達到5個基點，才會調整最終的LPR。

他認為，3月中旬宣布的普惠金融定向降準，對每家銀行的影響不同，部分報價行已下調了貸款報價，其它一些銀行可能會調但還沒有落實，還需要一些時間，讓更多報價行作出價格調整，才能充分體現降準和公開市場操作對LPR的影響。

馬駿表示，LPR暫時不變並不代表貸款利率也保持不變，實際上2020年2月一般貸款利率為5.49%，較2019年12月下降25個基點，降幅明顯超過同期1年期LPR的降幅，且2月LPR下降的效果也將在3月有所體現，也就是3月貸款利率有較大機會繼續下降。

關於未來市場流動性的前景，他指出，市場人士可以重點關注高層最近提出的「運用好全面降準、定向降準」等政策工具，加大對實體經濟特別是民營、小微企業的支援的政策導向。

馬駿認為，未來人民銀行在全面降準、定向降準方面還會有較大的空間，在必要情況下也可以加大公開市場操作的力道。