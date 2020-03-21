兩岸人物 ／匯豐中國王雲峰 挑重擔

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸資本市場4月將全面開放，外資機構深入布局。豐控股今年3月宣布高層異動，並寫下新紀錄；旗下豐銀行（中國）有限公司（豐中國）由首位大陸出身的行長兼行政總裁王雲峰接任。

豐在中美貿易戰、香港反送中、新冠肺炎等不確定環境下，營運面臨重大挑戰。之前豐疑似在面對中共調查時，封殺反送中民眾帳戶，遭港民潑紅漆抗議。此次豐高層異動，備受各界關注。

大陸財經雜誌報導，此次任命有大陸金融機構履歷、豐富資本市場實戰經驗的王雲峰執掌豐中國，被外界解讀為豐加碼大陸資本市場的信號。

豐3月11日宣布，由香港上海豐銀行有限公司環球銀行及資本市場中國區主管王雲峰，接替廖宜建出任豐中國副董事長、行長兼行政總裁，成為豐中國成立13年以來第四任、也是第一位大陸出身的行長兼行政總裁，負責豐銀行在大陸的業務拓展。

豐中國前三任行長兼行政總裁，分別由英國人翁富澤、香港人黃碧娟、同為香港人的廖宜建擔任，王雲峰是第四任。

豐中國董事長王冬勝表示，大陸是豐加快亞洲業務發展戰略的重點所在，王雲峰在海內外市場均有豐富的銀行從業經驗，在資本市場領域尤有建樹，將帶領豐中國團隊在集團最重要的市場之一深耕業務。

豐披露的信息顯示，王雲峰是江蘇人，畢業復旦大學國際金融專業，早年任職於中國銀行，曾在江蘇分行、北京分行、倫敦分行和香港分行任職。曾加盟德意志銀行，任職董事兼中國市場主管等職。

2005年，王雲峰加入豐，歷任環球資本市場、環球銀行與資本市場中國區常務總監等職務。

2016年6月，王雲峰出任香港上海豐銀行有限公司環球銀行及資本市場中國區主管，全面負責豐在大陸境內的環球銀行及資本市場業務。至今已在豐度過15個年頭。

王雲峰既有在百年國有中資銀行的基層機構經歷，又有百年外資銀行德意志銀行的履歷，且在豐期間主要負責大陸客戶的業務，由其執掌豐中國，對於推進豐的「東進」戰略是合適的人選。

資本市場 香港 德意志銀行

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