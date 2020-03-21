兩岸人物 ／海底撈舒萍 吃貨變董娘

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

因新冠肺炎疫情停業超過40天之後，大陸海底撈3月12日宣布在15座城市85家門市恢復營業；海底撈董娘舒萍原本是個「吃貨」，從小吃店服務員華麗轉身為身價百億的董娘，堪稱是傳奇人生。

每日頭條報導，海底撈創辦人張勇和另一個創辦人施永宏是非常好的朋友。兩人畢業後，一起做了很多生意，不過都以失敗告終。

張勇後來發現四川人都特別喜歡吃火鍋，於是就找施永宏一起開了一家小火鍋店，取名為「小辣椒」。小辣椒當時只有四張桌子，這就是海底撈的雛形。讓人想不到的是，當時張勇根本就不會做火鍋，他連炒菜都不會。當時舒萍只是一個服務員，工作的地點就在張勇的店的對面。舒萍也是一個吃貨，特別喜歡吃火鍋。

舒萍常到張勇的店串門子，兩人慢慢就成了好朋友。當時張勇的店裡只有三個人，張勇跟施永宏還有施永宏的女朋友。張勇負責廚房，施永宏負責財務，施永宏的女友是服務員。

張勇的火鍋不僅征服饕客，還贏得舒萍的芳心。舒萍成為張勇的女朋友後，就自然成為「小辣椒」的第四個員工，還是一個免費的服務員。後來張勇提議四人各出人民幣2,000元，重新開一家正規的火鍋店。萬事具備，只欠一個響亮的名字，張勇為此非常苦惱。

據稱，舒萍當時在和朋友打麻將時，張勇坐在旁邊，還在為名字愁眉苦臉。這時，舒萍胡牌了，還是個「海底撈」。她高興地轉過頭說：不如直接叫個海底撈吧。於是，第一家海底撈就問世了。

在公司發展到一定規模後，張勇不希望公司成為家族式公司，於是他把舒萍跟施永宏的妻子都請回家了，讓他們在家安心相夫教子。舒萍沒有提出其他意見，為了支持丈夫，她放棄了自己熱愛的火鍋事業。

三年後，舒萍和張勇一起以原始出資額，從施永宏手中買下18%的股份。這成為海底撈發展歷史上一個轉折點。如今，舒萍夫妻坐擁300多家海底撈門市，還計劃陸續把門市開到國外。現在舒萍夫妻也成為餐飲界的首富，身家超過人民幣500億元。除了海底撈外，舒萍夫妻還擁有另外一家做調味品的上市公司頤海國際，其最大客戶就是海底撈。

近年來，舒萍夫妻還投資不少公司，在巨人、科大訊飛、韓都衣舍等公司的股東中，都有他們的身影。

張勇 海底撈 火鍋

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