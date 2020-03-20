外資金融機構集體開業式 上海副市長帶頭摘下口罩

摩根大通證券（中國）有限公司等5家外資金融機構20日在上海舉行集體開業儀式。上海市副市長吳清出席致辭時表示，上海過去20天沒有1例本地發生的新冠肺炎感染確認，因此上海目前應該是非常安全的地方。吳清隨即當場摘下口罩，台下出席的中外來賓見狀也紛紛脫掉口罩。

上海市副市長出席在室內舉行的大型活動「以身作則」不再戴口罩，被認為是上海已經走出新冠肺炎疫情陰霾的另一重要象徵。

摩根大通證券（中國）有限公司、大韓再保險上海分公司、羅素投資管理（上海）有限公司、景順瑞和（上海）股權投資管理有限公司，以及綠光環球（上海）資產管理公司等5家外資金融機構，20日在上海舉行線上開業儀式。

上海方面由吳清代表出席，摩根大通集團亞太區行政總裁郭利博、大韓再保險公司社長元鐘珪則透過視頻連線參加開業儀式並致辭。

根據《東方網》報導，吳清原本戴著口罩上台致辭。但說了幾句話後，吳清話鋒一轉表示，「在這樣一個特殊的時期，我們舉辦這樣一個大喜事，具有非常重要的意義。大家都戴著口罩，假如有紅色的口罩，我覺得戴著倒是挺合適的，但是看來目前還沒有。」

吳清接著說，「我建議大家如果方便的話可以摘下，我是覺得摘下比較好。上海過去的20天裡頭，沒發生過一例本地發生的感染確認。所以上海應該目前是非常安全的一個地方，雖然每天會有零星的出現，但都是境外輸入的。」

「當然大家可以自願戴口罩沒問題啊！我是覺得在這樣一個時刻，我們共同舉辦這樣一個活動，這個也是給大家以信心，給全市，也是給全世界以信心。」

吳清隨即當場摘下口罩。報導稱，看到這一幕後，台下中外來賓也紛紛摘下口罩。《上觀新聞》表示，在視訊連線另一頭的摩根大通亞太區行政總裁郭利博和大韓再保險公司社長元鐘珪，看到此景則都露出微笑。

吳清接著表示，此次開業的機構包括證券公司、再保險公司和資管機構，與上海打造全球資產管理中心和國際保險中心的建設目標高度契合，將成為上海國際金融中心建設新的力量。