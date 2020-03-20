耿爽：大陸從未收到美國政府的疫情援助

大陸外交部發言人耿爽今日表示，新冠肺炎疫情發生以來，大陸從未收到美國政府的資金與援助。美國國際開發署曾表示要向陸方捐醫療物資，但直到11日才準備好，考慮到大陸疫情防控已有成效，同時國際疫情爆發，大陸已向美方回覆表示感謝，並請美方將這筆物資捐給其它國家。

陸媒澎湃新聞報導，耿爽今日在大陸外交部例行記者會上作出如上表示。他說，疫情發生以來，許多美國工商企業、民間團體和各界人士積極向陸方捐款捐物，表達支援。隨著美國國內疫情趨於嚴重，大陸不少地方及民間機構也都紛紛向美國伸出了援助之手。

記者進一步詢問，美國國務院官員曾承諾將向包含大陸在內的有關國家提供1億美元（約新台幣30億元），以助抗疫，援助是否有收到？耿爽回應，「別的國家是否收到我不清楚，但我可以明確地告訴你，迄今為止，中方從未收到來自美國政府的資金和援助」。