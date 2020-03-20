黃奇帆：美若發生金融危機 大陸要把握推人民幣國際化

藍迪國際智庫聯合主席、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆表示，美國一旦發生金融危機，大陸要利用好此機遇期，推動人民幣進一步國際化。

黃奇帆是前重慶市長，陸媒中國經濟網昨日報導，黃奇帆指出，美國發生新一輪金融危機和經濟危機，將是大陸自身經濟產業更好發展的一個歷史性過程。

黃奇帆表示，美國股市自2008年的6000多點，十年來已達到2萬9000點，這已到達峰頂，現在屬於高台跳水。這十年期間，美國政府債台高築，總債務已經達到了28萬多億美元，占GDP的140%。

黃奇帆指出，若以這十年的債務增長速度繼續發展，美國政府每年還本、付息金額將會逐漸超過每年的財政收入，帶來嚴重危機，甚至導致美元崩盤。

黃奇帆表示，美國資本市場上這幾年各種問題嚴重疊加在一起，加之新冠肺炎疫情的爆發，造成了美股暴跌，而這場暴跌完全可能給美國帶來一次新的金融危機。