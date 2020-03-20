快訊

新冠肺炎席捲全球 指揮中心：全球疫情警示升三級警告

直播／台灣新冠肺炎確診人數達135人 個案中新增1人死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃奇帆：美若發生金融危機 大陸要把握推人民幣國際化

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆。圖／取自中新社
中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆。圖／取自中新社

藍迪國際智庫聯合主席、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆表示，美國一旦發生金融危機，大陸要利用好此機遇期，推動人民幣進一步國際化。

黃奇帆是前重慶市長，陸媒中國經濟網昨日報導，黃奇帆指出，美國發生新一輪金融危機和經濟危機，將是大陸自身經濟產業更好發展的一個歷史性過程。

黃奇帆表示，美國股市自2008年的6000多點，十年來已達到2萬9000點，這已到達峰頂，現在屬於高台跳水。這十年期間，美國政府債台高築，總債務已經達到了28萬多億美元，占GDP的140%。

黃奇帆指出，若以這十年的債務增長速度繼續發展，美國政府每年還本、付息金額將會逐漸超過每年的財政收入，帶來嚴重危機，甚至導致美元崩盤。

黃奇帆表示，美國資本市場上這幾年各種問題嚴重疊加在一起，加之新冠肺炎疫情的爆發，造成了美股暴跌，而這場暴跌完全可能給美國帶來一次新的金融危機。

債務 新冠肺炎

延伸閱讀

蘋果限購令 大中華、美國每人限2台iPhone 11

陸媒批民進黨 口罩給美國不給大陸嗅出親美抗中火藥味

大鬧火車站的大陸女星 新劇上檔慘遭AI換臉

大陸境內新冠肺炎病例0新增 譚德塞：了不起的成就

相關新聞

黃奇帆：美若發生金融危機 大陸要把握推人民幣國際化

藍迪國際智庫聯合主席、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆表示，美國一旦發生金融危機，大陸要利用好此機遇期，推動人民幣進一...

抗歧視！陸規定：因湖北籍、湖北工作史拒錄用屬違法

大陸近期陸續復工，由於湖北被認為是新冠肺炎疫情起源地，大陸仍出現不少歧視湖北籍的現象。湖北省總工會今日表示，若是企業因受...

陸刺激消費 要官員帶頭下館子

大陸刺激消費開始行動，甘肅省市場監督管理局發令，要求領導幹部要帶頭下館子，鼓勵幹部職工及親屬帶頭吃喝 ，「每週消費不低於...

復工了 衛星觀測夜光證明：中國正在亮起來

衛星遙感數據顯示，中國夜間燈光數據正在回升。珠三角、長三角、京津冀，這三個占中國經濟總量超過40％的城市群，在確保防控疫情同時加快復工復產，而隨著人們有序返崗復工，燈光亮度不斷提升。

出版寒冬 香港大眾書局16店全線結業

香港經濟在「反送中」運動和當前新冠肺炎疫情衝擊下陷入極度低迷，繼不少餐飲和消費連鎖店倒閉後，大型連鎖書店大眾書局昨天也宣布旗下16家門店即日起全部結束營業，令許多香港人唏噓。

傳陸再推人民幣數兆元級財政刺激 GDP目標一舉降至5%

路透引述四位政策消息人士透露，中國將再祭人民幣數兆元級的財政刺激措施，以重振經濟。由於中國經濟因新冠病毒大流行預估出現4...

人民日報點名批評蘇貞昌 稱對置滯留湖北台胞於不顧

大陸官媒近期不斷點名批評我方政治人物，今日人民日報海外版點名行政院長蘇貞昌，指蘇貞昌在接回滯留湖北台灣人上欺騙台灣民眾、...

恒大集團許家印蟬聯全球房地產首富 身家是川普11倍

胡潤研究院今（20）日發布《2020全球房地產富豪榜》，62歲的恒大集團董事局主席許家印以人民幣2310億元（約新台幣9...

滬上汽車業 幾全復工

上海市經濟和信息化委員會19日稱，目前，上海規模以上共8家整車企業以及600餘家零部件企業已全部復工，滬上汽車企業目前已基本恢復正常生產。

海南台資農工企業 九成復工

海南省台辦表示，截至3月18日，在瓊工業和農業領域台資企業九成以上復工復產，其中包括康師傅、旺旺、統一和台灣「中國航運股份有限公司」等在海南投資的重點台資項目。

福建穩增長 5G建設邁大步

面對新冠肺炎疫情，5G建設成為福建穩增長的又一發力點。新冠肺炎疫情防控中，個人健康碼、遠程醫療、在線辦公等數字工具廣泛應用，從政府決策部署，到企業復工、社會運轉，新型基礎設施功能凸顯。

新疆工業園 接單開足馬力

新疆和田洛浦縣北京工業園區內，多家發製品生產企業已復工復產，正開足馬力完成訂單。

熱門新聞

原油價格暴跌30% 大陸84艘巨輪直撲波灣買原油

捐助香港口罩？ 陸委會開條件：讓我駐港代表赴任

DHL排長龍 留學生家長花近4000元運費寄口罩：命比較重要

新冠肺炎吹哨者李文亮醫師案 僅究責武漢公安

才剛逃出中國 陸港富人忙搭私人包機撤離歐美

李文亮調查報告出爐 武漢市公安火速追究兩人給予處分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。