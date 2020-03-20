復工了 衛星觀測夜光證明：中國正在亮起來

衛星遙感數據顯示，中國夜間燈光數據正在回升。珠三角、長三角、京津冀，這三個占中國經濟總量超過40％的城市群，在確保防控疫情同時加快復工復產，而隨著人們有序返崗復工，燈光亮度不斷提升。

環球網報導，廣東珠三角復工復產啟動後的2月末，相較於2月中旬夜間燈光亮度增加情況，珠江口兩岸的深圳、珠海亮度提升明顯，外圍的汕尾、清遠、肇慶直至陽江，同樣可見較大變化。

報導指出，愈加璀璨的光亮背後，是每天數十萬家商舖恢復營業。人工智能、工業互聯網、物聯網……「新基建」支持互聯網「新服務」，成為經濟復甦助推器。

據報導，依京津冀地區13日夜間燈光分布情況，在全力做好北京疫情防控工作、維護首都安全穩定的大背景下，京津冀地區夜間燈光亮度仍達到春節期間的1.28倍。

報導指出，天津，中國工業重鎮與港口之城，通過東西部「零疫區」對接、一企一策指導復工等措施，確保防控疫情同時加快復工復產。夜色中，即便從太空俯瞰，這座城市依然如寶石閃耀。

遙感衛星可觀測夜間地球表面的光亮，這些光亮主要來自人類活動，如居住區、工業區，甚至漁船照明，也包括火災。光亮可被量化計算，從而衡量人類活動的活躍程度。

在燈光最明亮的上海，到3月2日全市規模以上工業企業復工率為94.5％；20多天前，上海840家重點監測外資企業復工率已經超過99％。

夜光遙感數據顯示，杭州、紹興、義烏以及寧波、台州等地亮度提升明顯。

到3月11日，長三角區域規模以上工業企業復工率已超八成，其中浙江規模以上工業企業復工率近100％。