出版寒冬 香港大眾書局16店全線結業

香港經濟在「反送中」運動和當前新冠肺炎疫情衝擊下陷入極度低迷，繼不少餐飲和消費連鎖店倒閉後，大型連鎖書店大眾書局昨天也宣布旗下16家門店即日起全部結束營業，令許多香港人唏噓。

中央社報導，有96年歷史的大眾控股公司宣布，集團在港服務超過40年，受零售巿場持續低迷影響，旗下16家書店昨起結業，但會維持其他非零售業務。

集團發言人說，過去10年，零售書籍業在香港一直面對市場結構性的挑戰；最近12個月，情況惡化，導致零售收入嚴重萎縮，但租金及其他成本仍然居高不下。

發言人說，在嚴峻及不明朗的經營環境下，不得已忍痛結業，未來會把資源集中在教育出版、電子教學和教育服務上。

據報導，大眾控股有限公司是新加坡一家零售書店及出版商，在香港、中國、馬來西亞和印尼都有分店，另在加拿大有分公司。

香港01報導，資深出版界人士指出，業界近年面臨結構性問題，包括民眾閱讀模式趨向電子網路，銷情只達過去的十分一，現時又遇上大規模的突發疫情，營運倍受打擊。

大眾書局一夜倒閉，另一身分為作家的立法會議員鄺俊宇稱，現時是出版界的寒冬，這次疫情重挫文化界，除了出版界外，劇團、舞團等都面對嚴重影響，對於政府早前向文化界提供的津貼，他認為只是杯水車薪。